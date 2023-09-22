Развожаев: Части сбитой украинской ракеты вывезли из Севастополя на полигон
В Севастополе завершился вывоз осколков сбитой украинской ракеты. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Оперативные мероприятия по перемещению взрывоопасного предмета окончены", — написал Развожаев в своём телеграм-канале.
Глава Севастополя добавил, что движение на личном транспорте по маршруту: ул. Ленина – Суворова – Красный спуск – Днепровский мост – Ревякина – Ялтинское кольцо разрешено. А вот проехать по Советской улице по-прежнему нельзя.
Уничтожение частей сбитой ракеты состоится примерно в 21:00 на полигоне в районе Кара-Кобы. В связи с этим Развожаев призвал не пугаться громких звуков.
Напомним, днём 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По данным Минобороны РФ, в результате без вести пропал один военный и повреждено историческое здание штаба. Также повреждения получили несколько домов поблизости: из-за ударной волны выбило окна в десяти зданиях. На время уборки частей ракеты объявлялась эвакуация центра города.
ТАСС / Сергей Мальгавко