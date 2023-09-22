Развожаев: Части сбитой украинской ракеты вывезли из Севастополя на полигон

В Севастополе завершился вывоз осколков сбитой украинской ракеты. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Оперативные мероприятия по перемещению взрывоопасного предмета окончены", — написал Развожаев в своём телеграм-канале.

Глава Севастополя добавил, что движение на личном транспорте по маршруту: ул. Ленина – Суворова – Красный спуск – Днепровский мост – Ревякина – Ялтинское кольцо разрешено. А вот проехать по Советской улице по-прежнему нельзя.