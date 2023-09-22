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22 сентября, 17:13

Развожаев: Части сбитой украинской ракеты вывезли из Севастополя на полигон

В Севастополе завершился вывоз осколков сбитой украинской ракеты. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Оперативные мероприятия по перемещению взрывоопасного предмета окончены", — написал Развожаев в своём телеграм-канале.

Глава Севастополя добавил, что движение на личном транспорте по маршруту: ул. Ленина – Суворова – Красный спуск – Днепровский мост – Ревякина – Ялтинское кольцо разрешено. А вот проехать по Советской улице по-прежнему нельзя.

Уничтожение частей сбитой ракеты состоится примерно в 21:00 на полигоне в районе Кара-Кобы. В связи с этим Развожаев призвал не пугаться громких звуков.

Губернатор Севастополя опроверг украинский фейк об ударе ВСУ по ТЭС

Губернатор Севастополя опроверг украинский фейк об ударе ВСУ по ТЭС

Напомним, днём 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По данным Минобороны РФ, в результате без вести пропал один военный и повреждено историческое здание штаба. Также повреждения получили несколько домов поблизости: из-за ударной волны выбило окна в десяти зданиях. На время уборки частей ракеты объявлялась эвакуация центра города.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Никита Никонов
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