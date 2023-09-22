Развожаев объявил эвакуацию центра Севастополя на время уборки сбитой ракеты

Оперштаб Севастополя повысил меры безопасности на время проведения уборки осколков сбитой украинской ракеты. В частности, губернатор города Михаил Развожаев призвал всех жителей проспекта Нахимова (центр города) покинуть дома. Людей просят проследовать в кинотеатр "Победа" на Большой Морской улице либо прибыть на площадь Нахимова или Лазарева, откуда в кинотеатр их доставят на автобусах.

"Ничего брать с собой не надо. После того как спецслужбы всё уберут, все смогут вернуться домой", — написал Развожаев в телеграм-канале.

Также севастопольцев призвали воздержаться от движения на личном транспорте по маршруту: улица Ленина – Суворова – Красный спуск – Днепровский мост – Ревякина – Ялтинское кольцо. Ограничения будут действовать до тех пор, пока не закончатся оперативные мероприятия.