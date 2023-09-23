Развожаев объявил об отбое ракетной опасности в Севастополе

Ранее утром 23 сентября Развожаев заявил, что в Севастополе сработала система ПВО. По его словам, ракетные обломки упали у причала в районе Сухарной балки. После этого Развожаев предупредил об опасности ракетного удара и призвал местных жителей покинуть транспортные средства и укрыться на цокольных этажах ближайших зданий или в подземных переходах, тоннелях. Однако вскоре губернатор объявил отбой ракетной опасности, а потом снова предупредил об угрозе.