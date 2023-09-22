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22 сентября, 18:46

Назван тип ракет, которыми Киев ударил по Севастополю

Sky News: Удар по штабу ЧФ в Севастополе был нанесён ракетами Storm Shadow

Украинские войска использовали британские ракеты Storm Shadow для ударов по штабу Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на источник в ВСУ.

"Ракеты Storm Shadow были использованы Украиной для атаки на штаб Черноморского флота", — говорится в сообщении телеканала.

Губернатор Севастополя Развожаев: В штабе Черноморского флота локализовали пожар

Губернатор Севастополя Развожаев: В штабе Черноморского флота локализовали пожар

Напомним, днём 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По данным Минобороны РФ, в результате без вести пропал один военный и повреждено историческое здание штаба. Также повреждения получили несколько домов поблизости: из-за ударной волны выбило окна в десяти зданиях. На время уборки частей ракеты объявлялась эвакуация центра города.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова
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