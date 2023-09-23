Власти Севастополя предупредили граждан о ракетной опасности
В Севастополе объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он рекомендовал жителям плотно закрыть окна и не подходить к ним.
"Внимание всем! Ракетная опасность!" — написал Развожаев в телеграм-канале.
Он заявил, что необходимо укрыться в комнате, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна. Также губернатор рекомендовал покинуть транспортные средства и спрятаться в укрытиях.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о том, что в городе, вероятно, сработала система ПВО. По его словам, у причала в районе Сухарной балки упали ракетные обломки.
Напомним, ВСУ днём 22 сентября нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате без вести пропал один военный, повреждено историческое здание штаба. Также ударной волной выбило окна в десяти строениях поблизости. Вечером 22 сентября пожар в здании штаба Черноморского флота в Севастополе удалось локализовать.
ТАСС / Сергей Мальгавко