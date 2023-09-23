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23 сентября, 07:13

Власти Севастополя предупредили граждан о ракетной опасности

В Севастополе объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он рекомендовал жителям плотно закрыть окна и не подходить к ним.

"Внимание всем! Ракетная опасность!" — написал Развожаев в телеграм-канале.

Он заявил, что необходимо укрыться в комнате, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна. Также губернатор рекомендовал покинуть транспортные средства и спрятаться в укрытиях.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о том, что в городе, вероятно, сработала система ПВО. По его словам, у причала в районе Сухарной балки упали ракетные обломки.

Назван тип ракет, которыми Киев ударил по Севастополю

Назван тип ракет, которыми Киев ударил по Севастополю

Напомним, ВСУ днём 22 сентября нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате без вести пропал один военный, повреждено историческое здание штаба. Также ударной волной выбило окна в десяти строениях поблизости. Вечером 22 сентября пожар в здании штаба Черноморского флота в Севастополе удалось локализовать.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Илья Суриков
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