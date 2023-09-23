Власти Севастополя предупредили граждан о ракетной опасности

В Севастополе объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он рекомендовал жителям плотно закрыть окна и не подходить к ним.

"Внимание всем! Ракетная опасность!" — написал Развожаев в телеграм-канале.

Он заявил, что необходимо укрыться в комнате, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна. Также губернатор рекомендовал покинуть транспортные средства и спрятаться в укрытиях.