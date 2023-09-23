Развожаев: Система ПВО сработала в Севастополе, обломки ракеты упали в районе Сухарной балки

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе, вероятно, сработала система ПВО. Он отметил, что ракетные обломки упали у причала в районе Сухарной балки.

"По предварительной информации, в Севастополе отработала ПВО. Ракетные обломки упали у причала в районе Сухарной балки", — написал Развожаев в телеграм-канале.