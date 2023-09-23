Развожаев: Система ПВО сработала в Севастополе, обломки ракеты упали в районе Сухарной балки
Развожаев заявил, что система ПВО сработала в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе, вероятно, сработала система ПВО. Он отметил, что ракетные обломки упали у причала в районе Сухарной балки.
"По предварительной информации, в Севастополе отработала ПВО. Ракетные обломки упали у причала в районе Сухарной балки", — написал Развожаев в телеграм-канале.
По словам губернатора, все специальные службы выехали на место ЧП. Он призвал граждан сохранять спокойствие. При этом в Севастопольской бухте приостановлено движение морского пассажирского транспорта.
Напомним, днём 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По данным Минобороны РФ, в результате без вести пропал один военный и повреждено историческое здание штаба. Также повреждения получили несколько домов поблизости: из-за ударной волны выбило окна в десяти зданиях. На время уборки частей ракеты объявлялась эвакуация центра города. Вечером 22 сентября пожар в здании штаба Черноморского флота в Севастополе удалось локализовать.
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