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23 сентября, 06:14

Развожаев: Система ПВО сработала в Севастополе, обломки ракеты упали в районе Сухарной балки

Развожаев заявил, что система ПВО сработала в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе, вероятно, сработала система ПВО. Он отметил, что ракетные обломки упали у причала в районе Сухарной балки.

"По предварительной информации, в Севастополе отработала ПВО. Ракетные обломки упали у причала в районе Сухарной балки", — написал Развожаев в телеграм-канале.

По словам губернатора, все специальные службы выехали на место ЧП. Он призвал граждан сохранять спокойствие. При этом в Севастопольской бухте приостановлено движение морского пассажирского транспорта.

Назван тип ракет, которыми Киев ударил по Севастополю

Назван тип ракет, которыми Киев ударил по Севастополю

Напомним, днём 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По данным Минобороны РФ, в результате без вести пропал один военный и повреждено историческое здание штаба. Также повреждения получили несколько домов поблизости: из-за ударной волны выбило окна в десяти зданиях. На время уборки частей ракеты объявлялась эвакуация центра города. Вечером 22 сентября пожар в здании штаба Черноморского флота в Севастополе удалось локализовать.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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