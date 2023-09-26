"Убитый" при ударе по штабу командующий Черноморским флотом появился на коллегии Минобороны

Командующий Черноморским флотом России адмирал Виктор Соколов принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ, хотя ранее украинские СМИ растиражировали новость о его "гибели" в результате удара ВСУ по штабу флота в Севастополе.

Соколов появился на заседании по видеосвязи, как видно из телетрансляции. До этого его успели "похоронить" в руководстве ВСУ, по данным которого якобы погибли российские офицеры и сам командующий Черноморским флотом во время прилёта по севастопольскому штабу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что от Минобороны РФ сведений о смерти Соколова не поступало.