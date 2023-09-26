"Убитый" при ударе по штабу командующий Черноморским флотом появился на коллегии Минобороны
Командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов был на коллегии Минобороны
Командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко
Командующий Черноморским флотом России адмирал Виктор Соколов принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ, хотя ранее украинские СМИ растиражировали новость о его "гибели" в результате удара ВСУ по штабу флота в Севастополе.
Виктор Соколов на заседании МО РФ. Скриншот © Минобороны РФ
Соколов появился на заседании по видеосвязи, как видно из телетрансляции. До этого его успели "похоронить" в руководстве ВСУ, по данным которого якобы погибли российские офицеры и сам командующий Черноморским флотом во время прилёта по севастопольскому штабу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что от Минобороны РФ сведений о смерти Соколова не поступало.
"Нет, здесь никакой информации не было от Минобороны. Это исключительно их прерогатива. Здесь нам нечего сказать", — пояснил он.
Напомним, днём 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По данным Минобороны РФ, в результате без вести пропал один военный и повреждено историческое здание штаба. Также из-за ударной волны выбило окна в десяти соседних зданиях.