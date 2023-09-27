Захарова заявила о причастности США и Британии к атаке на штаб Черноморского флота

Украина совершила атаку на Севастополь 22 сентября в тесной координации со спецслужбами США и Великобритании. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"22 сентября под ударом вновь оказался Севастополь. Эта атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолётов-разведчиков. И реализовывалась в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами", — подчеркнула она.

Напомним, днём 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате пропал один военный, было повреждено историческое здание штаба (на днях проводился демонтаж конструкций), а в десяти зданиях поблизости из-за ударной волны выбило окна. При этом накануне был разрушен фейк украинских СМИ об атаке на штаб: они растиражировали новость о гибели командующего флотом адмирала Виктора Соколова, но вчера он принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ.