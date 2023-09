В США усмотрели след наводчиков НАТО в ракетной атаке на штаб Черноморского флота России

Удар ВСУ по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе осуществлялся с помощью систем наблюдения и захвата цели НАТО. Об этом заявил экс-разведчик армии США Скотт Риттер в интервью для шоу Ask the Inspector Джеффа Нормана на ютуб-канале US. Tour of Duty.