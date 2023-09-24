В США усмотрели след наводчиков НАТО в ракетной атаке на штаб Черноморского флота России

Удар ВСУ по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе осуществлялся с помощью систем наблюдения и захвата цели НАТО. Об этом заявил экс-разведчик армии США Скотт Риттер в интервью для шоу Ask the Inspector Джеффа Нормана на ютуб-канале US. Tour of Duty.

Он напомнил о том, что во время ракетного удара по Севастополю в воздухе находился самолёт Boeing P-8 Poseidon. Это очень сложная техника разведки, используемая для сбора данных и РЭБ. Риттер уверен, что самолёт взлетел в небо с целью координации удара по российской территории и это была не просто украинская атака, а нападение НАТО.