В США усмотрели след наводчиков НАТО в ракетной атаке на штаб Черноморского флота России
Экс-разведчик Риттер: НАТО наводило ракетный удар ВСУ по зданию ЧФ в Севастополе
Удар ВСУ по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе осуществлялся с помощью систем наблюдения и захвата цели НАТО. Об этом заявил экс-разведчик армии США Скотт Риттер в интервью для шоу Ask the Inspector Джеффа Нормана на ютуб-канале US. Tour of Duty.
"Удар по штабу. Этого не могло произойти без участия Британии, США и НАТО", — уверен ветеран разведки.
Он напомнил о том, что во время ракетного удара по Севастополю в воздухе находился самолёт Boeing P-8 Poseidon. Это очень сложная техника разведки, используемая для сбора данных и РЭБ. Риттер уверен, что самолёт взлетел в небо с целью координации удара по российской территории и это была не просто украинская атака, а нападение НАТО.
Напомним, днём 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В десяти зданиях поблизости из-за ударной волны выбило окна. В результате атаки пропал один военный и повреждено историческое здание штаба. Вечером 22 сентября пожар в здании штаба Черноморского флота локализовали.
ТАСС / Сергей Мальгавко