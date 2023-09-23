Губернатор Севастополя Развожаев: В парке Учкуевка убрали осколки сбитой ракеты
В парке Учкуевка в Севастополе убрали осколки сбитой ракеты, которые рухнули туда после срабатывания системы ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, парк открыли для посещения.
"Осколки убраны. Парк открыт", — написал глава города в телеграм-канале.
Ранее Михаил Развожаев сообщил о том, что в парке Учкуевка на северной стороне Севастополя была обнаружена часть сбитой ракеты. Территорию оцепили и закрыли для посещения. До этого утром 23 сентября губернатор города заявил, что сработала система ПВО. Возле причала в районе Сухарной балки упали ракетные обломки. Затем Развожаев опубликовал предупреждение об опасности ракетного удара. Вскоре губернатор объявил отбой.
Напомним, днём 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В десяти зданиях поблизости из-за ударной волны выбило окна. В результате атаки пропал один военный, и повреждено историческое здание штаба. Вечером 22 сентября пожар в здании штаба Черноморского флота локализовали.