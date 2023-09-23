В парке Севастополя обнаружили часть сбитой ракеты
Губернатор Севастополя Развожаев: В парке Учкуевка нашли часть сбитой ракеты
В парке Учкуевка на Северной стороне Севастополя обнаружили часть сбитой ракеты. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, парк закрыли для посещения и оцепили.
"Ждут прибытия спецслужб. Прошу всех сохранять спокойствие", — написал губернатор в телеграм-канале.
Напомним, утром 23 сентября глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе сработала система ПВО, а у причала в районе Сухарной балки упали ракетные обломки. После этого Развожаев предупредил об опасности ракетного удара. Однако вскоре губернатор объявил отбой. После отмены ракетной тревоги через Севастопольскую бухту возобновили движение морского пассажирского транспорта.
А днём 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По данным Минобороны РФ, в результате без вести пропал один военный и повреждено историческое здание штаба. Также повреждения получили несколько домов поблизости: из-за ударной волны выбило окна в десяти зданиях. На время уборки частей ракеты объявлялась эвакуация центра города. Вечером 22 сентября пожар в здании штаба Черноморского флота в Севастополе удалось локализовать.
ТАСС / Сергей Мальгавко