В Севастополе возобновили движение морского транспорта

Через Севастопольскую бухту после отмены ракетной тревоги возобновили движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Ранее утром 23 сентября глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе сработала система ПВО. По его словам, ракетные обломки упали у причала в районе Сухарной балки. После этого он предупредил об опасности ракетного удара и призвал местных жителей покинуть транспортные средства и укрыться на цокольных этажах ближайших зданий или в подземных переходах, тоннелях. Однако вскоре губернатор объявил отбой ракетной опасности.