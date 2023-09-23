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23 сентября, 09:07

В Севастополе возобновили движение морского транспорта

Через Севастопольскую бухту после отмены ракетной тревоги возобновили движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", — говорится в сообщении.

Ранее утром 23 сентября глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе сработала система ПВО. По его словам, ракетные обломки упали у причала в районе Сухарной балки. После этого он предупредил об опасности ракетного удара и призвал местных жителей покинуть транспортные средства и укрыться на цокольных этажах ближайших зданий или в подземных переходах, тоннелях. Однако вскоре губернатор объявил отбой ракетной опасности.

Назван тип ракет, которыми Киев ударил по Севастополю

Назван тип ракет, которыми Киев ударил по Севастополю

А днём 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По данным Минобороны РФ, в результате без вести пропал один военный и повреждено историческое здание штаба. Также повреждения получили несколько домов поблизости: из-за ударной волны выбило окна в десяти зданиях. На время уборки частей ракеты объявлялась эвакуация центра города. Вечером 22 сентября пожар в здании штаба Черноморского флота в Севастополе удалось локализовать.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова
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