ПВО уничтожила украинский беспилотник в Брянской области
Богомаз: Силы ПВО уничтожили в небе над Брянским районом украинский беспилотник
Над территорией Брянского района силами противовоздушной обороны уничтожен украинский беспилотник самолётного типа. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, оперативные службы работают на месте происшествия.
"ВСУ пытались совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет", — написал чиновник в телеграм-канале.
Ранее Лайф сообщал, что в небе над Белгородской областью российские военные сбили воздушные цели. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
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