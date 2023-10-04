ПВО уничтожила украинский беспилотник в Брянской области

Над территорией Брянского района силами противовоздушной обороны уничтожен украинский беспилотник самолётного типа. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, оперативные службы работают на месте происшествия.

"ВСУ пытались совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет", — написал чиновник в телеграм-канале.