ВСУ второй раз за день обстреляли запрещёнными снарядами российский регион
SHOT: ВСУ второй раз за день обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами
Украинские войска второй раз за день обстреляли Брянскую область запрещёнными конвенцией ООН кассетными боеприпасами. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, кассетный снаряд ВСУ выпустили реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Ураган" по городу Севску, который находится в 28 километрах от границы с Украиной. Благо обошлось без разрушений и пострадавших.
Ранее сегодня, 3 октября, сообщалось, что ВСУ обстреляли посёлок Климово Брянской области кассетными боеприпасами. В результате атаки, по словам губернатора региона Александра Богомаза, было повреждено несколько жилых домовладений и хозяйственных построек.
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