ВСУ второй раз за день обстреляли запрещёнными снарядами российский регион

Украинские войска второй раз за день обстреляли Брянскую область запрещёнными конвенцией ООН кассетными боеприпасами. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, кассетный снаряд ВСУ выпустили реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Ураган" по городу Севску, который находится в 28 километрах от границы с Украиной. Благо обошлось без разрушений и пострадавших.