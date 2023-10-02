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Опубликовано 2 октября 2023, 08:19
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Украинский танк полчаса обстреливал приграничное российское село

SHOT сообщил о новой танковой атаке ВСУ на Брянскую область

По данным SHOT, всё произошло накануне в третьем часу дня. Под обстрел попало село Случёвск Погарского района, расположенное всего в километре от границы. Первый снаряд калибра 125 миллиметров прилетел около 14:00. В течение получаса было ещё три прилёта аналогичных боеприпасов.

Пострадавших и разрушений удалось избежать.

ВСУ на танке ударили по приграничному пункту автопропуска в Брянской области
ВСУ на танке ударили по приграничному пункту автопропуска в Брянской области

Отметим, что украинские танки регулярно расстреливают приграничные сёла в Брянской области. 21 сентября ожесточённый огонь в течение 25 минут вёлся по деревне Грудской в приграничном Севском районе. На следующий же день обстрелу подверглось село Барбино Стародубского района, расположенное в нескольких километрах от границы. А на днях ВСУ обстреляли из танка Севский район Брянской области. Четыре снаряда упали в районе деревни Круглая Поляна — менее чем в километре от границы.

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Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Марина Калегина
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