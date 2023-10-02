Украинский танк полчаса обстреливал приграничное российское село

По данным SHOT, всё произошло накануне в третьем часу дня. Под обстрел попало село Случёвск Погарского района, расположенное всего в километре от границы. Первый снаряд калибра 125 миллиметров прилетел около 14:00. В течение получаса было ещё три прилёта аналогичных боеприпасов.