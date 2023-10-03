Регион

Уведомления отключены

3 октября, 04:06

ВСУ выпустили кассетные боеприпасы по брянскому посёлку

Брянский губернатор: ВСУ обстреляли посёлок Климово кассетными боеприпасами

Украинские военные обстреляли посёлок Климово в Брянской области кассетными боеприпасами. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксированы повреждения нескольких жилых домовладений и хозяйственных построек, уточнил глава области в телеграм-канале. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Система ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Брянской областью

Система ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Брянской областью

Ранее Лайф рассказывал, как украинский танк полчаса обстреливал приграничное село Случовск в Брянской области. Пострадавших и разрушений удалось избежать.

Обложка ©

t.me / AV БогомаZ (архивное фото)

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров