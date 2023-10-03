ВСУ выпустили кассетные боеприпасы по брянскому посёлку

Украинские военные обстреляли посёлок Климово в Брянской области кассетными боеприпасами. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксированы повреждения нескольких жилых домовладений и хозяйственных построек, уточнил глава области в телеграм-канале. На месте работают оперативные и экстренные службы.