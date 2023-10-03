ВСУ выпустили кассетные боеприпасы по брянскому посёлку
Брянский губернатор: ВСУ обстреляли посёлок Климово кассетными боеприпасами
Украинские военные обстреляли посёлок Климово в Брянской области кассетными боеприпасами. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксированы повреждения нескольких жилых домовладений и хозяйственных построек, уточнил глава области в телеграм-канале. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее Лайф рассказывал, как украинский танк полчаса обстреливал приграничное село Случовск в Брянской области. Пострадавших и разрушений удалось избежать.
t.me / AV БогомаZ (архивное фото)