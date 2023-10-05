Украинские беспилотники атаковали три района Курской области
Старовойт: Украинские БПЛА атаковали объекты в трёх районах Курской области
Украинские беспилотники атаковали инфраструктурные объекты в трёх районах Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня ночью украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. Есть отключения электричества. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения", — сообщил чиновник.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли четыре района Брянской области кассетными снарядами. Под обстрел ВСУ попали Севский, Пожарский, Климовский и Трубчевский районы. Имеются частичные разрушения различных жилых и хозяйственных построек. Предварительно, никто не пострадал.
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