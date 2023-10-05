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5 октября, 03:31

Украинские беспилотники атаковали три района Курской области

Старовойт: Украинские БПЛА атаковали объекты в трёх районах Курской области

Украинские беспилотники атаковали инфраструктурные объекты в трёх районах Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня ночью украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. Есть отключения электричества. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения", — сообщил чиновник.

В трёх регионах России системы ПВО сбили 31 украинский беспилотник

В трёх регионах России системы ПВО сбили 31 украинский беспилотник

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли четыре района Брянской области кассетными снарядами. Под обстрел ВСУ попали Севский, Пожарский, Климовский и Трубчевский районы. Имеются частичные разрушения различных жилых и хозяйственных построек. Предварительно, никто не пострадал.

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Getty Images / yucelyilmaz

Оксана Попова
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