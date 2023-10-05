Украинские беспилотники атаковали три района Курской области

Украинские беспилотники атаковали инфраструктурные объекты в трёх районах Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня ночью украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. Есть отключения электричества. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения", — сообщил чиновник.