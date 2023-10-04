В трёх регионах России системы ПВО сбили 31 украинский беспилотник
МО РФ: Над Белгородской, Брянской и Курской областями силами ПВО сбит 31 БПЛА
В ночь на 4 октября киевский режим в очередной раз попытался совершить террористические атаки по объектам, расположенным на территории России. Об этом в телеграм-канале сообщает Министерство обороны РФ.
В ведомстве рассказали, что этой ночью ПВО сработала в небе над тремя регионами — Брянской, Белгородской и Курской областями.
"Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа", — заявили в Минобороны.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли четыре района Брянской области кассетными снарядами. Под обстрел ВСУ попали Севский, Пожарский, Климовский и Трубчевский районы. Имеются частичные разрушения различных жилых и хозяйственных построек. Предварительно, никто не пострадал.
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