В трёх регионах России системы ПВО сбили 31 украинский беспилотник

В ночь на 4 октября киевский режим в очередной раз попытался совершить террористические атаки по объектам, расположенным на территории России. Об этом в телеграм-канале сообщает Министерство обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что этой ночью ПВО сработала в небе над тремя регионами — Брянской, Белгородской и Курской областями.

"Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа", — заявили в Минобороны.