В Шебекине украинская ракета разрушила здание пекарни

Из-за обстрелов украинской армии в городе Шебекино Белгородской области разрушено здание пекарни. Об этом в четверг, 5 октября, информирует SHOT. Предварительно, огонь ведётся из РСЗО "Град". Обстрел продолжается и в эти минуты, в городе звучат сирены, люди прячутся в укрытиях. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Лайф писал, что в Белгородской области в ночь на 4 октября система ПВО сбила порядка 19 беспилотников. Объекты были уничтожены над Белгородом, Белгородским и Корочанским районами. А ранее Вооружённые силы Украины обстреляли район центрального рынка всё в том же Шебекине. В результате атаки пострадало три человека. Все они получили осколочные ранения.