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5 октября, 08:52

В Шебекине украинская ракета разрушила здание пекарни

SHOT: Из-за обстрелов ВСУ Белгородской области разрушена шебекинская пекарня

<p>ВСУ ведут огонь по городу Шебекино из РСЗО "Град". Фото © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

ВСУ ведут огонь по городу Шебекино из РСЗО "Град". Фото © SHOT

Из-за обстрелов украинской армии в городе Шебекино Белгородской области разрушено здание пекарни. Об этом в четверг, 5 октября, информирует SHOT. Предварительно, огонь ведётся из РСЗО "Град". Обстрел продолжается и в эти минуты, в городе звучат сирены, люди прячутся в укрытиях. Информация о пострадавших уточняется.

ВСУ нанесли удар по промышленному предприятию в Белгородской области

ВСУ нанесли удар по промышленному предприятию в Белгородской области

Ранее Лайф писал, что в Белгородской области в ночь на 4 октября система ПВО сбила порядка 19 беспилотников. Объекты были уничтожены над Белгородом, Белгородским и Корочанским районами. А ранее Вооружённые силы Украины обстреляли район центрального рынка всё в том же Шебекине. В результате атаки пострадало три человека. Все они получили осколочные ранения.

Марина Калегина
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