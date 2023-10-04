Гладков раскрыл подробности ночной атаки беспилотников на Белгородскую область

В Белгородской области в ночь на 4 октября система ПВО сбила порядка 19 беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, объекты были уничтожены над Белгородом, Белгородским и Корочанским районами.

"Разрушения от падения обломков сейчас уточняются. Пока видим, что повреждено административное здание в городе Белгороде. И в селе Шишино в одном из домовладений выбиты окна, повреждены три автомобиля", — указал Гладков в сообщении на странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам Гладкова, специалисты намерены провести территориальный обход для уточнения повреждений. Он добавил, что в регионе восстанавливают дома, повреждённые в результате предыдущих атак. За последнюю неделю в Шебекине отремонтировали 27 домов.

"Работы идут в плановом режиме, за исключением, к сожалению, тех улиц в селе Новая Таволжанка, где пока оперативная обстановка не позволяет войти строителям. Самый большой объём работ в Шебекине — это пять многоквартирных домов, где идёт восстановление повреждённых несущих конструкций и строительство двух многоквартирных домов", — уточнил Гладков.