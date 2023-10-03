ВСУ нанесли удар по промышленному предприятию в Белгородской области

В городе Шебекино Белгородской области ВСУ обстреляли территорию промышленного предприятия. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.

"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадавших нет. Снаряды легли на территорию промышленной зоны. Оперативные службы уточняют последствия на земле", — написал он в телеграм-канале.