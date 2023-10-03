ВСУ нанесли удар по промышленному предприятию в Белгородской области
Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли территорию предприятия в Шебекине
В городе Шебекино Белгородской области ВСУ обстреляли территорию промышленного предприятия. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.
"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадавших нет. Снаряды легли на территорию промышленной зоны. Оперативные службы уточняют последствия на земле", — написал он в телеграм-канале.
Ранее Лайф рассказывал о том, что Вооружённые силы Украины обстреляли район центрального рынка в Шебекине. В результате атаки пострадали три человека. Все они получили осколочные ранения.
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