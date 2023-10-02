Российский боец вынес раненого украинца под обстрелами ВСУ

Военнослужащие Южной группировки войск Вооружённых сил России вынесли раненого украинца с позиций, которые пытались штурмовать подразделения ВСУ. Рассказ бойца из Екатеринбурга с позывным Кортес приводит РИА "Новости".

Боец РФ рассказал о спасении раненого украинца. Видео © Telegram / РИА "Новости"

На опубликованных агентством кадрах видно, что артиллерия противника постоянно вела огонь. Несмотря на это, пленному оказали первую помощь. Кортес признался, что заговорил с украинцем на мове, чтобы сохранить ему жизнь и уговорить сдаться в плен. Тот, вероятно, решил, что за ним пришла группа эвакуации ВСУ, и согласился встать.

"Ребята на переднем краю прикрывали. Моя задача была прийти, выяснить, засада это или не засада, и забрать пленного. По ходу выяснилось, что он сильно ранен. Нужно было оказывать ему помощь. У него были побиты пальцы, пришлось затянуть посильнее жгут и поставить обезболивающее. После этого он совсем поплыл", — объяснил боец.

Эвакуационная группа выдвинулась ближе к передовой линии, чем планировалось, чтобы помочь в транспортировке раненого. В этот момент ВСУ начали обстрел. Российским военным пришлось отступить и вернуться за раненым позже. По словам Кортеса, он торопился забрать украинца, потому что на той стороне не жалеют ни своих, ни чужих — мог начаться миномётный огонь. В итоге пленный солдат остался жив.