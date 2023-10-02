Эстонского наёмника ликвидировали дроном под Красным Лиманом
Postimees: Эстонский наёмник с позывным Стингер погиб под Красным Лиманом
Воюющий на стороне ВСУ с 2022 года наёмник из Эстонии Танель Криггул погиб в результате боёв в Донецкой Народной Республике. Гибель военного изданию Postimees подтвердили три источника.
"Около города Лиман погиб Танель Криггул с позывным Стингер, который с прошлого года воевал на Украине в составе Интернационального легиона", — сказано в материале эстонской газеты.
По данным журналистов, наёмника ликвидировали в ночь на 30 сентября. Удар по дому, в котором иностранец разместился вместе с сослуживцем, был нанесён при помощи дрона. От строения осталась лишь груда обломков, уточнили в прессе.
Иностранные бойцы продолжают открыто участвовать в украинском конфликте, неся тяжёлые потери. Так, недавно российские солдаты уничтожили немецкий Leopard 2 с экипажем из военнослужащих Бундесвера.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine