ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 октября 2023, 22:21
16952

Эстонского наёмника ликвидировали дроном под Красным Лиманом

Postimees: Эстонский наёмник с позывным Стингер погиб под Красным Лиманом

Воюющий на стороне ВСУ с 2022 года наёмник из Эстонии Танель Криггул погиб в результате боёв в Донецкой Народной Республике. Гибель военного изданию Postimees подтвердили три источника.

"Около города Лиман погиб Танель Криггул с позывным Стингер, который с прошлого года воевал на Украине в составе Интернационального легиона", — сказано в материале эстонской газеты.

По данным журналистов, наёмника ликвидировали в ночь на 30 сентября. Удар по дому, в котором иностранец разместился вместе с сослуживцем, был нанесён при помощи дрона. От строения осталась лишь груда обломков, уточнили в прессе.

Госпиталь Пентагона в Германии начал тайно принимать раненных на Украине американских наёмников
Госпиталь Пентагона в Германии начал тайно принимать раненных на Украине американских наёмников

Иностранные бойцы продолжают открыто участвовать в украинском конфликте, неся тяжёлые потери. Так, недавно российские солдаты уничтожили немецкий Leopard 2 с экипажем из военнослужащих Бундесвера.

BannerImage

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Эстония
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar