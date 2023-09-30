Госпиталь Пентагона в Германии начал тайно принимать раненных на Украине американских наёмников
NYT: Госпиталь Пентагона в Германии принял 14 раненных на Украине американцев
Госпиталь Пентагона в Германии начал тайно принимать американских наёмников, которые пострадали в ходе боевых действий на Украине. Об этом для New York Times пишут обозреватели Дэйв Филиппс и Эрик Шмитт.
"Вооружённые силы США принимают раненых американцев и других бойцов, эвакуированных с Украины, в своём региональном медицинском центре Ландштуль", — отмечается в материале.
По словам журналистов, воевать на Украину поехали сотни военнослужащих, в том числе ушедшие в отставку ветераны. В итоге часть из них "подстрелили, поразили артиллерией, подорвали на минах" или ранили в ожесточённых схватках другими способами.
"Теперь Пентагон вмешался, чтобы предложить некоторым из них ту же помощь, которую он оказывает действующим американским военнослужащим", — уточнили в материале.
Так, в настоящее время в госпитале проходят лечение 14 американцев.
Ранее Лайф рассказывал историю загадочного убийства британского наёмника на Украине, чьё тело было обнаружено со связанными руками. Летом его семью известили о смерти, а 7 августа тело бойца было возвращено на родину. По одной из версий, солдата мог до смерти запытать его же товарищ — иностранный военный.
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