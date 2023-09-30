Госпиталь Пентагона в Германии начал тайно принимать раненных на Украине американских наёмников

Госпиталь Пентагона в Германии начал тайно принимать американских наёмников, которые пострадали в ходе боевых действий на Украине. Об этом для New York Times пишут обозреватели Дэйв Филиппс и Эрик Шмитт.

"Вооружённые силы США принимают раненых американцев и других бойцов, эвакуированных с Украины, в своём региональном медицинском центре Ландштуль", — отмечается в материале.

По словам журналистов, воевать на Украину поехали сотни военнослужащих, в том числе ушедшие в отставку ветераны. В итоге часть из них "подстрелили, поразили артиллерией, подорвали на минах" или ранили в ожесточённых схватках другими способами.

"Теперь Пентагон вмешался, чтобы предложить некоторым из них ту же помощь, которую он оказывает действующим американским военнослужащим", — уточнили в материале.