В загадочной смерти британского наёмника на Украине заподозрили его товарища по службе

По данным издания, товарищи убитого наёмника подозревают в преступлении другого военного. По одной из версий, экс-бойца шотландской гвардии пытали с применением воды, причём жидкость в его лёгких была не такой, как в месте, где было обнаружено тело. Кроме того, не исключено, что расправиться с Чедвиком мог его же товарищ. Полиция не исключает, что за всем может стоять австралийско-ливанский наёмник.