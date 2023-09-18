В загадочной смерти британского наёмника на Украине заподозрили его товарища по службе
Sun: Британца Чедвика мог до смерти запытать на Украине другой наёмник
Погибшего на Украине британского наёмника Джордана Чедвика мог пытать и убить другой иностранный военный. Об этом пишет газета The Sun.
По данным издания, товарищи убитого наёмника подозревают в преступлении другого военного. По одной из версий, экс-бойца шотландской гвардии пытали с применением воды, причём жидкость в его лёгких была не такой, как в месте, где было обнаружено тело. Кроме того, не исключено, что расправиться с Чедвиком мог его же товарищ. Полиция не исключает, что за всем может стоять австралийско-ливанский наёмник.
Как уже рассказывал Лайф, на Украине в водоёме было найдено тело британского наёмника, причём при крайне странных обстоятельствах. Его тело было обнаружено со связанными за спиной руками. Летом 2023-го семью наёмника известили о его смерти, а 7 августа тело было возвращено на родину.
ТАСС / dpa / Karl-Josef Hildenbrand