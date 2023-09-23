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Опубликовано 23 сентября 2023, 11:21
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Российские разведчики уничтожили танк Leopard с экипажем из Бундесвера

РИАН: Российские разведчики уничтожили танк Leopard с экипажем из военных ФРГ

Российские военные уничтожили танк Leopard с экипажем из немецких военнослужащих. Об этом сообщил командир разведгруппы ВС РФ с позывным Легенда, действующей на Запорожском направлении.

"Когда мы остановили их очередной "мясной" штурм и заптурили (уничтожение при помощи противотанковой управляемой ракеты. — Прим. Лайфа) Leopard, мы выдвинулись к сожжённой технике в надежде взять языка. И обнаружили, что механик-водитель был тяжело ранен, а остальные погибли. Механик, когда очнулся и нас увидел, то начал кричать: "Nicht schiessen", — приводит РИА "Новости" слова командира разведгруппы.

Командир Легенда подчеркнул, что водитель подбитого танка несколько раз повторил, что он не наёмник, а "военнослужащий Бундесвера и весь экипаж из одной роты". А когда ему оказывали первую помощь, то он назвал свою бригаду и место её дислокации. В итоге из-за тяжёлого ранения спасти немца не удалось. Перед тем как отключиться, он сказал, что очень любит своего ребёнка, жену и жалеет, что согласился ехать на Украину. Рассказав эту историю, командир разведгруппы обратился ко всем западным инструкторам с призывом хорошенько подумать, прежде чем воевать против России.

ВСУ случайно показали России уязвимость танков Leopard 2
ВСУ случайно показали России уязвимость танков Leopard 2

А накануне Лайф сообщал, что наши бойцы уничтожили ещё два танка Leopard на Купянском направлении. Кроме того, в районе населённого пункта Липцы Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады теробороны ВСУ. Потери противника на этом направлении составили до 20 солдат.

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Wikipedia / Ministério da Defesa

Наталья Исакова
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