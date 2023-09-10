ВСУ на своей официальной странице в социальной сети Х опубликовали видео с установленной на немецких танках Leopard 2 динамической защитой и тем самым выдали России слабое место этих боевых машин. На это обратила внимание газета Frankfurter Rundschau.

ВСУ на своей официальной странице в социальной сети Х опубликовали видео с установленной на немецких танках Leopard 2 динамической защитой. Видео © X / Defense of Ukraine

Журналисты рассказали, что реактивная броня между корпусом и башней танка нужна украинцам для защиты от российских противотанковых ракет. Опубликовав видео, бойцы ВСУ сами выдали слабое место немецких танков.

"Украинские солдаты модифицировали свои основные боевые танки Leopard 2 против российских противотанковых ракет. Однако тем самым они выдали Москве конфиденциальную информацию. Опубликованное в социальных сетях видео, которым поделилось и Министерство обороны Украины, показало очевидную уязвимость Leopard 2", — говорится в публикации.