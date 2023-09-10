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Опубликовано 10 сентября 2023, 02:48
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ВСУ случайно показали России уязвимость танков Leopard 2

Frankfurter Rundschau: ВСУ случайно выдали России слабое место танков Leopard 2

ВСУ на своей официальной странице в социальной сети Х опубликовали видео с установленной на немецких танках Leopard 2 динамической защитой и тем самым выдали России слабое место этих боевых машин. На это обратила внимание газета Frankfurter Rundschau.

ВСУ на своей официальной странице в социальной сети Х опубликовали видео с установленной на немецких танках Leopard 2 динамической защитой. Видео © X / Defense of Ukraine

Журналисты рассказали, что реактивная броня между корпусом и башней танка нужна украинцам для защиты от российских противотанковых ракет. Опубликовав видео, бойцы ВСУ сами выдали слабое место немецких танков.

"Украинские солдаты модифицировали свои основные боевые танки Leopard 2 против российских противотанковых ракет. Однако тем самым они выдали Москве конфиденциальную информацию. Опубликованное в социальных сетях видео, которым поделилось и Министерство обороны Украины, показало очевидную уязвимость Leopard 2", — говорится в публикации.

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Ранее Лайф писал, что танки Leopard, которые применяют ВСУ, прекрасно разлетаются во все стороны на российских минах. Такое мнение высказал замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища полковник Рустам Сайфуллин.

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X / Defense of Ukraine

Андрей Соловьёв
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