В Германии назвали металлоломом переданные Украине старые танки Leopard 1

Он считает, что танки, которым уже более 50 лет, недостаточно бронированы, особенно сбоку, и качество стрельбы у них хуже, чем у моделей-преемников. Их можно и нужно модернизировать, но этот процесс занимает до девяти месяцев, потому что "нет ни места, ни рабочей силы, ни запчастей". Также он отметил, что машины должны правильно эксплуатироваться, потому что "при неправильном использовании даже новые системы быстро приходят в негодность".