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8 сентября, 01:52

В Германии назвали металлоломом переданные Украине старые танки Leopard 1

Немецкий аналитик Тиле: Поставленные Киеву 50-летние танки являются металлоломом

Старые танки Leopard 1, поставляемые Западом Украине, являются металлоломом. Об этом в беседе с Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) рассказал глава Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле.

Он считает, что танки, которым уже более 50 лет, недостаточно бронированы, особенно сбоку, и качество стрельбы у них хуже, чем у моделей-преемников. Их можно и нужно модернизировать, но этот процесс занимает до девяти месяцев, потому что "нет ни места, ни рабочей силы, ни запчастей". Также он отметил, что машины должны правильно эксплуатироваться, потому что "при неправильном использовании даже новые системы быстро приходят в негодность".

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А ранее замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Герой России полковник Рустам Сайфуллин указал на уязвимость танков Leopard. По его словам, они прекрасно разлетаются во все стороны на российских минах.

Обложка ©

AP / TASS / ECKEHARD SCHULZ

Лариса Сафронова
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