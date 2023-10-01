ВСУ обстреляли рынок в Шебекине, есть пострадавшие

Украинские военные сегодня утром открыли огонь по Шебекину Белгородской области, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Воскресным утром Вооружённые силы Украины обстреляли район центрального рынка в Шебекино. По предварительной информации, есть трое пострадавших: у женщины осколочные ранения шеи", — написал он в своём телеграм-канале, добавив, что ещё двое мужчин получили осколочные ранения ног.

Кроме того, оказались повреждены фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля. В настоящее время на месте работают экстренные службы, также прибыл глава округа Владимир Жданов.