При ударе ВСУ по заводу в Белгородской области ранена сотрудница

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области, три снаряда попали на территорию одного из заводов, пострадала женщина. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ обстреляли город Шебекино. Как минимум три снаряда легли на территорию одного из промышленных предприятий. Есть пострадавшая — женщина, сотрудница завода, получила множественные поверхностные осколочные ранения левого бедра, левой лопаточной области и правой кисти", — говорится в сообщении главы Белгородской области.

Скорая доставила пострадавшую в центральную районную больницу, ей оказывается медицинская помощь. Несколько заводских цехов получили повреждения. На месте работают специалисты профильных служб.