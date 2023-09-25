При ударе ВСУ по заводу в Белгородской области ранена сотрудница
Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли завод в Шебекине, ранена женщина
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области, три снаряда попали на территорию одного из заводов, пострадала женщина. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ обстреляли город Шебекино. Как минимум три снаряда легли на территорию одного из промышленных предприятий. Есть пострадавшая — женщина, сотрудница завода, получила множественные поверхностные осколочные ранения левого бедра, левой лопаточной области и правой кисти", — говорится в сообщении главы Белгородской области.
Скорая доставила пострадавшую в центральную районную больницу, ей оказывается медицинская помощь. Несколько заводских цехов получили повреждения. На месте работают специалисты профильных служб.
Ранее сегодня Гладков сообщил, что украинская армия обстреляла дорогу около приграничного города Шебекино Белгородской области. Под огнём оказался проезжающий мимо автомобиль, пассажирка пострадала.
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