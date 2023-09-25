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Опубликовано 25 сентября 2023, 16:49
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При ударе ВСУ по заводу в Белгородской области ранена сотрудница

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли завод в Шебекине, ранена женщина

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области, три снаряда попали на территорию одного из заводов, пострадала женщина. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ обстреляли город Шебекино. Как минимум три снаряда легли на территорию одного из промышленных предприятий. Есть пострадавшая — женщина, сотрудница завода, получила множественные поверхностные осколочные ранения левого бедра, левой лопаточной области и правой кисти", говорится в сообщении главы Белгородской области.

Скорая доставила пострадавшую в центральную районную больницу, ей оказывается медицинская помощь. Несколько заводских цехов получили повреждения. На месте работают специалисты профильных служб.

Снаряд ВСУ пробил крышу завода по производству мебели в Шебекине
Снаряд ВСУ пробил крышу завода по производству мебели в Шебекине

Ранее сегодня Гладков сообщил, что украинская армия обстреляла дорогу около приграничного города Шебекино Белгородской области. Под огнём оказался проезжающий мимо автомобиль, пассажирка пострадала.

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Getty Images / Wojciech Grzedzinski

Юрий Лысенко
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