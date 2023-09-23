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23 сентября, 18:05

Снаряд ВСУ пробил крышу завода по производству мебели в Шебекине

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле промпредприятия в Шебекине

<p>Кадры с места обстрела города Шебекина Белгородской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Кадры с места обстрела города Шебекина Белгородской области. Обложка © Telegram / SHOT

Город Шебекино в Белгородской области в субботу вечером подвергся обстрелу с территории Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших в результате обстрела нет, повреждено здание промышленного предприятия. По данным телеграм-канала SHOT, удар по городу, предварительно, был нанесён из РСЗО "Град".

Кадры с места обстрела города Шебекина Белгородской области. Видео © Telegram / SHOT

Снарядом пробило крышу завода по производству мебели. После взрыва на территории предприятия начался пожар, но его уже удалось потушить. Сейчас на месте работают оперативные и аварийные службы.

ВСУ обстреляли из миномётов пункт пропуска в Белгородской области

ВСУ обстреляли из миномётов пункт пропуска в Белгородской области

Ранее Лайф сообщал, что в Белгородской области был уничтожен седьмой за сутки беспилотник. ПВО сбила дрон в тот момент, когда он был уже рядом с Белгородом. В результате происшествия никто не пострадал.

Наталья Исакова
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