Снаряд ВСУ пробил крышу завода по производству мебели в Шебекине
Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле промпредприятия в Шебекине
Кадры с места обстрела города Шебекина Белгородской области. Обложка © Telegram / SHOT
Город Шебекино в Белгородской области в субботу вечером подвергся обстрелу с территории Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших в результате обстрела нет, повреждено здание промышленного предприятия. По данным телеграм-канала SHOT, удар по городу, предварительно, был нанесён из РСЗО "Град".
Кадры с места обстрела города Шебекина Белгородской области. Видео © Telegram / SHOT
Снарядом пробило крышу завода по производству мебели. После взрыва на территории предприятия начался пожар, но его уже удалось потушить. Сейчас на месте работают оперативные и аварийные службы.
Ранее Лайф сообщал, что в Белгородской области был уничтожен седьмой за сутки беспилотник. ПВО сбила дрон в тот момент, когда он был уже рядом с Белгородом. В результате происшествия никто не пострадал.