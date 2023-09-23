Снаряд ВСУ пробил крышу завода по производству мебели в Шебекине

Город Шебекино в Белгородской области в субботу вечером подвергся обстрелу с территории Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших в результате обстрела нет, повреждено здание промышленного предприятия. По данным телеграм-канала SHOT, удар по городу, предварительно, был нанесён из РСЗО "Град".

Кадры с места обстрела города Шебекина Белгородской области. Видео © Telegram / SHOT

Снарядом пробило крышу завода по производству мебели. После взрыва на территории предприятия начался пожар, но его уже удалось потушить. Сейчас на месте работают оперативные и аварийные службы.