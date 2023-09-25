ВСУ обстреляли дорогу около Шебекина, четыре авто пострадало, у пассажирки — контузия

Украинская армия обстреляла дорогу около приграничного города Шебекино Белгородской области. Об этом написал в телеграм-канале в понедельник губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, под огнём оказался проезжающий мимо автомобиль, пассажирка пострадала.

"Один из снарядов прилетел в дорожное полотно, взрывной волной выбило стёкла в проезжающем автомобиле. У пострадавшей лёгкая контузия, от госпитализации она отказалась", — отметил Гладков.

Всего получили повреждения восемь жилых домов, четыре автомобиля и линия электропередачи. О других пострадавших не сообщается.