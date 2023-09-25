ВСУ обстреляли дорогу около Шебекина, четыре авто пострадало, у пассажирки — контузия
Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли дорогу в Шебекине, пострадала пассажирка авто
Украинская армия обстреляла дорогу около приграничного города Шебекино Белгородской области. Об этом написал в телеграм-канале в понедельник губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, под огнём оказался проезжающий мимо автомобиль, пассажирка пострадала.
"Один из снарядов прилетел в дорожное полотно, взрывной волной выбило стёкла в проезжающем автомобиле. У пострадавшей лёгкая контузия, от госпитализации она отказалась", — отметил Гладков.
Всего получили повреждения восемь жилых домов, четыре автомобиля и линия электропередачи. О других пострадавших не сообщается.
На днях губернатор Гладков сообщал, что за сутки украинской стороной было выпущено 86 снарядов по четырём посёлкам. Кроме того, российские силы ПВО сбили четыре дрона в Белгородском районе и один под городом Шебекино, в посёлке Батрацкая Дача. В селе Вериговка БПЛА-камикадзе рухнул на землю и сдетонировал.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo