Путин ответил на вопрос, будет ли Россия возобновлять ядерные испытания

Россия может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), раз США не ратифицировали этот документ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.

"Повести себя зеркально в отношениях с Соединёнными Штатами, когда они подписали, но не ратифицировали [ДВЗЯИ], а мы подписали и ратифицировали его, в принципе, можно. Но это вопрос депутатов Госдумы. Теоретически можно отозвать ратификацию, если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно", — отметил глава государства.

По словам Путина, специалисты высказываются за проведение проверочных испытаний для того, чтобы убедиться, что заряд в новой ракете исправно работает. При этом российский лидер признался, что "сейчас не готов сказать", нужно ли проводить их на территории РФ.

Генеральная ассамблея Организации Объединённых Наций (ГА ООН) приняла ДВЗЯИ 10 сентября 1996 года и открыла для подписаний спустя две недели. Этот договор запрещает проводить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях — будь то в космосе или под водой. Однако в силу он не вступил, так как его не ратифицировали США, Китай, Иран, Египет и Израиль и не подписали Индия, Пакистан и КНДР. Всего же договор подписали 184 государства, а ратифицировали 168 (Россия сделала это 30 июня 2000 года).