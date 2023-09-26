Лукашенко сообщил, что договорился с Путиным о двух крупных совместных проектах
Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и обсудил два совместных проекта. Об этом сообщает близкий к белорусскому лидеру телеграм-канал "Пул первого".
"Первый рассказал о вчерашнем телефонном разговоре с Путиным. И двух больших совместных проектах, которые обсуждались," — говорится в сообщении.
Так, в ходе разговора лидеры двух государств обсудили проекты производства самолётов и строительства железнодорожных путей в направлении портов Ленинградской области, чтобы была возможность перебрасывать большие объёмы грузов в российские порты и оттуда "работать на весь мир". Вместе с тем на встрече с губернатором Ленинградской области РФ Александром Дрозденко (который прибыл с визитом в республику) Лукашенко рассказал о планах 15 октября посетить Кыргызстан и там поговорить с российским лидером об этом более предметно.
А ранее, 15 сентября, президент России Владимир Путин провёл с белорусским коллегой Александром Лукашенко переговоры в Сочи. Планировалось, что главными темами встречи станут️ международная повестка и региональная проблематика, совместные задачи в экономике, в том числе в сфере импортозамещения. Так, в ходе встречи глава государства предложил Украине заявить прямо о желании вести мирные переговоры, а также посоветовал Киеву не плясать под чужую дудку и не забывать про гопак. Вместе с тем российский политик рассказал, от кого в мире исходят самые большие угрозы.
ТАСС / POOL / Михаил Метцель