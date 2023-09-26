Лукашенко сообщил, что договорился с Путиным о двух крупных совместных проектах

Так, в ходе разговора лидеры двух государств обсудили проекты производства самолётов и строительства железнодорожных путей в направлении портов Ленинградской области, чтобы была возможность перебрасывать большие объёмы грузов в российские порты и оттуда "работать на весь мир". Вместе с тем на встрече с губернатором Ленинградской области РФ Александром Дрозденко (который прибыл с визитом в республику) Лукашенко рассказал о планах 15 октября посетить Кыргызстан и там поговорить с российским лидером об этом более предметно.