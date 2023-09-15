"Плясать всем придётся под барыню": Путин танцевальными аналогиями оценил переговоры с Киевом
Путин посоветовал Киеву не плясать под чужую дудку и не забывать про гопак
Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко, говоря о возможности переговоров между Москвой и Киевом, заявил, что "для танго нужны двое". Так российский лидер прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена про якобы неготовность российской стороны к переговорному процессу.
Путин на встрече с Лукашенко посоветовал Киеву "не плясать под чужую дудку". Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. А то так и будут всё время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, всё равно всем так или иначе придётся барыню. Ну или в лучшем случае казачка", — отметил президент.
Путин и Лукашенко, напомним, в эти минуты проводят переговоры в Сочи.
Напомним, ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Киев пойдёт на переговоры, если Москва выступит с такой инициативой. В свою очередь президент России Владимир Путин напомнил, что первым шагом для начала диалога должна стать отмена украинского указа о запрете переговоров с РФ.