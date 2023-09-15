"Плясать всем придётся под барыню": Путин танцевальными аналогиями оценил переговоры с Киевом

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко, говоря о возможности переговоров между Москвой и Киевом, заявил, что "для танго нужны двое". Так российский лидер прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена про якобы неготовность российской стороны к переговорному процессу.

"Я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. А то так и будут всё время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, всё равно всем так или иначе придётся барыню. Ну или в лучшем случае казачка", — отметил президент.