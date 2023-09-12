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12 сентября, 09:43

Путин раскрыл, что должно стать первым шагом к переговорам

Путин: Для начала диалога Украина должна отменить указ о запрете переговоров

Первым шагом для начала диалога Москвы и Киева должна стать отмена украинского указа о запрете переговоров с РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности Украины вести диалог.

"Если Соединённые Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента — он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным. Это первый шаг", — отметил Путин.

Он также объяснил, что Россия не может прекратить боевые действия на Украине, пока противник идёт в контрнаступление.

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Напомним, ранее Энтони Блинкен заявил, что Киев пойдёт на переговоры, если Москва выступит с такой инициативой. При этом Вашингтон, по его словам, якобы не видит намерений РФ перейти к диалогу об урегулировании. Тем временем именно Украина в прошлом году ввела запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Вишнякова
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