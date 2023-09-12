Путин раскрыл, что должно стать первым шагом к переговорам

Первым шагом для начала диалога Москвы и Киева должна стать отмена украинского указа о запрете переговоров с РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности Украины вести диалог.

"Если Соединённые Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента — он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным. Это первый шаг", — отметил Путин.

Он также объяснил, что Россия не может прекратить боевые действия на Украине, пока противник идёт в контрнаступление.