Украинские власти не хотят мира, потому что тогда исчезнет денежный поток от стран Запада, а восстановление экономики требует больших средств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Президент РФ Владимир Путин предрёк будущее Украины. Видео © LIFE

"Мира на Украине никто не хочет, если война прекратится, нужно будет отвечать перед народом — а показать-то там нечего. Я сомневаюсь, что после окончания боевых действий там пойдёт процесс восстановления. Кто кормить-то будет?" — сказал он.

По его словам, Киев демонстрирует полную зависимость от Запада и неспособность к самостоятельному существованию как в сфере обороноспособности, так и в других отраслях. Путин заметил, что зато будущее России полностью зависит от нас. Он подчеркнул, что страна должна остаться самодостаточной, укрепиться, стать ещё сильнее, но сохранить при этом свою душу и ценности.