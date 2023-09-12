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Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 09:32
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Путин предрёк Украине плачевное будущее при окончании СВО

Путин сомневается, что кто-то будет кормить Украину после окончания СВО

Украинские власти не хотят мира, потому что тогда исчезнет денежный поток от стран Запада, а восстановление экономики требует больших средств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Президент РФ Владимир Путин предрёк будущее Украины. Видео © LIFE

"Мира на Украине никто не хочет, если война прекратится, нужно будет отвечать перед народом — а показать-то там нечего. Я сомневаюсь, что после окончания боевых действий там пойдёт процесс восстановления. Кто кормить-то будет?" — сказал он.

По его словам, Киев демонстрирует полную зависимость от Запада и неспособность к самостоятельному существованию как в сфере обороноспособности, так и в других отраслях. Путин заметил, что зато будущее России полностью зависит от нас. Он подчеркнул, что страна должна остаться самодостаточной, укрепиться, стать ещё сильнее, но сохранить при этом свою душу и ценности.

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Также президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может прекратить боевые действия на Украине, пока противник идёт в контрнаступление. Он добавил, что сначала Киев должен отменить указ, запрещающий вести переговоры с Кремлём, и прямо заявить об этом, а уже потом вести дальнейший диалог.

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LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми
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