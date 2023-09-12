Путин предрёк Украине плачевное будущее при окончании СВО
Путин сомневается, что кто-то будет кормить Украину после окончания СВО
Украинские власти не хотят мира, потому что тогда исчезнет денежный поток от стран Запада, а восстановление экономики требует больших средств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Президент РФ Владимир Путин предрёк будущее Украины. Видео © LIFE
"Мира на Украине никто не хочет, если война прекратится, нужно будет отвечать перед народом — а показать-то там нечего. Я сомневаюсь, что после окончания боевых действий там пойдёт процесс восстановления. Кто кормить-то будет?" — сказал он.
По его словам, Киев демонстрирует полную зависимость от Запада и неспособность к самостоятельному существованию как в сфере обороноспособности, так и в других отраслях. Путин заметил, что зато будущее России полностью зависит от нас. Он подчеркнул, что страна должна остаться самодостаточной, укрепиться, стать ещё сильнее, но сохранить при этом свою душу и ценности.
Также президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может прекратить боевые действия на Украине, пока противник идёт в контрнаступление. Он добавил, что сначала Киев должен отменить указ, запрещающий вести переговоры с Кремлём, и прямо заявить об этом, а уже потом вести дальнейший диалог.
LIFE / Павел Баранов