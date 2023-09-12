Британские инструкторы давали указания украинским диверсантам, которые должны были устроить теракт на одном из атомных объектов России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Глава государства пояснил, что не так давно сотрудники ФСБ задержали нескольких диверсантов из спецслужб Украины во время боевых действий. В ходе допроса те признались, что их готовили инструкторы из Британии для атаки на российскую АЭС. Путин подчеркнул, что Лондон вообще не осознаёт опасности своих действий.

"Они вообще понимают, с чем они играют? Они что, провоцируют нас на какие-то ответные действия по украинским атомным объектам, электростанциям? Вообще британское руководство и премьер-министр знают, чем занимаются их спецслужбы на Украине? Или, может быть, вообще не знают?" — сказал президент.

Он также не исключил, что британцы действуют по указке своих заокеанских партнёров из США. Путин назвал провокацией подобные действия стран Запада и подчеркнул, что они "не чувствуют краёв и могут довести до серьёзных последствий".