Путин обвинил британских инструкторов в подготовке украинских диверсантов
Путин: Британские инструкторы готовили диверсантов с Украины для атаки на АЭС
Британские инструкторы давали указания украинским диверсантам, которые должны были устроить теракт на одном из атомных объектов России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Глава государства пояснил, что не так давно сотрудники ФСБ задержали нескольких диверсантов из спецслужб Украины во время боевых действий. В ходе допроса те признались, что их готовили инструкторы из Британии для атаки на российскую АЭС. Путин подчеркнул, что Лондон вообще не осознаёт опасности своих действий.
"Они вообще понимают, с чем они играют? Они что, провоцируют нас на какие-то ответные действия по украинским атомным объектам, электростанциям? Вообще британское руководство и премьер-министр знают, чем занимаются их спецслужбы на Украине? Или, может быть, вообще не знают?" — сказал президент.
Он также не исключил, что британцы действуют по указке своих заокеанских партнёров из США. Путин назвал провокацией подобные действия стран Запада и подчеркнул, что они "не чувствуют краёв и могут довести до серьёзных последствий".
Напомним, ВСУ периодически пытаются нанести удары по территориям атомных объектов, в частности в Запорожской области. А 3 сентября в результате атаки украинского беспилотника загорелось нежилое здание в городе Курчатове Курской области. Этот населённый пункт находится в четырёх километрах от атомной электростанции (АЭС).
LIFE / Павел Баранов