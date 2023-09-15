Лавров: Все "мячи" по переговорам между Россией и Украиной на стороне Киева

Все "мячи" в контексте переговоров между Россией и Украиной находятся на стороне Киева. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мячик-то" совсем не на нашей стороне. Все "мячики", а их много, уже на стороне киевского режима давным-давно", — подчеркнул глава МИД РФ на круглом столе, посвящённом урегулированию украинского кризиса.