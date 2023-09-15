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15 сентября, 09:25

Лавров: Все "мячи" по переговорам между Россией и Украиной на стороне Киева

Все "мячи" в контексте переговоров между Россией и Украиной находятся на стороне Киева. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мячик-то" совсем не на нашей стороне. Все "мячики", а их много, уже на стороне киевского режима давным-давно", — подчеркнул глава МИД РФ на круглом столе, посвящённом урегулированию украинского кризиса.

Слуцкий считает, что США должны надавить на Зеленского для начала переговоров

Слуцкий считает, что США должны надавить на Зеленского для начала переговоров

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев пойдёт на переговоры, если Москва выступит с такой инициативой. В свою очередь президент РФ Владимир Путин напомнил, что первым шагом для начала диалога должна стать отмена украинского указа о запрете переговоров с РФ. Тем временем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш изъявил желание выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной. При этом он считает, что такая возможность представится ему не скоро.

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Kremlin.ru

Никита Никонов
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