Лавров: Все "мячи" по переговорам между Россией и Украиной на стороне Киева
Все "мячи" в контексте переговоров между Россией и Украиной находятся на стороне Киева. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мячик-то" совсем не на нашей стороне. Все "мячики", а их много, уже на стороне киевского режима давным-давно", — подчеркнул глава МИД РФ на круглом столе, посвящённом урегулированию украинского кризиса.
Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев пойдёт на переговоры, если Москва выступит с такой инициативой. В свою очередь президент РФ Владимир Путин напомнил, что первым шагом для начала диалога должна стать отмена украинского указа о запрете переговоров с РФ. Тем временем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш изъявил желание выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной. При этом он считает, что такая возможность представится ему не скоро.