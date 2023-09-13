Генсек ООН признался в желании стать посредником в переговорах между Россией и Украиной
Гутерриш: Я был бы рад стать посредником в переговорах России и Украины
Генсек ООН Антониу Гутерриш с радостью стал бы посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной, но считает, что такая возможность представится ему ещё нескоро. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос журналиста, заданный ему на пресс-конференции.
"Я бы хотел иметь возможность выступить посредником в мирных переговорах, но полагаю, что мы ещё далеки от того момента, когда это станет возможным", — высказался Гутерриш.
Напомним, генсек ООН уже делал аналогичное заявление во время пресс-конференции в Нью-Дели 8 сентября. Тогда Гутерриш отмечал, что в ближайшее время не стоит ждать мирного решения конфликта на Украине.
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