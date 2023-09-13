Генсек ООН признался в желании стать посредником в переговорах между Россией и Украиной

Генсек ООН Антониу Гутерриш с радостью стал бы посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной, но считает, что такая возможность представится ему ещё нескоро. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос журналиста, заданный ему на пресс-конференции.

"Я бы хотел иметь возможность выступить посредником в мирных переговорах, но полагаю, что мы ещё далеки от того момента, когда это станет возможным", — высказался Гутерриш.