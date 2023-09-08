Гутерриш не ждёт скорого мирного решения конфликта на Украине

Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что в ближайшее время не стоит ждать мирного решения конфликта на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции в Нью-Дели.

"Я не очень надеюсь на то, что у нас появится мирное решение в ближайшем будущем. Полагаю, что обе стороны решили продолжать конфликт", — сказал Гутерриш.