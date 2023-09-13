"Вызывает надежду": В ООН поприветствовали желание РФ возобновить зерновую сделку
Глава ГА ООН Френсис поприветствовал желание РФ возобновить зерновую сделку
Желание России возобновить зерновую сделку является знаком, который заслуживает приветствия. Об этом заявил председатель Генеральной Ассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис.
"Позвольте сказать, что желание российского правительства вернуться в зерновую сделку является знаком, который заслуживает приветствия и вызывает надежду", — сказал он.
Причём то, что Генассамблея может сделать для этого, зависит от того, считает ли РФ, что для подобного есть возможность. Он отметил, что организация "не будет навязываться". В то же время Френсис выразил надежду на то, что в этом вопросе будет принят сбалансированный подход и зерновая сделка "вновь заработает в интересах мира".
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить в ближайшее время со своим российским коллегой Владимиром Путиным возможность увеличения поставок продовольствия в бедные страны Африки. По его словам, Анкара продолжит искать решения для возобновления работы зернового коридора.
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