"Вызывает надежду": В ООН поприветствовали желание РФ возобновить зерновую сделку

Причём то, что Генассамблея может сделать для этого, зависит от того, считает ли РФ, что для подобного есть возможность. Он отметил, что организация "не будет навязываться". В то же время Френсис выразил надежду на то, что в этом вопросе будет принят сбалансированный подход и зерновая сделка "вновь заработает в интересах мира".