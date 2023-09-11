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11 сентября, 12:44

Эрдоган заявил о планах позвонить Путину по зерновому вопросу

Эрдоган заявил о планах обсудить с Путиным увеличение поставок зерна в Африку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить в ближайшее время с президентом России Владимиром Путиным возможность увеличения поставок продовольствия в бедные страны Африки.

"Ранее было отгружено 33 млн тонн отдельных видов зерна. Мы снова предложили оказать помощь наименее развитым странам Африки, увеличить эти объёмы", — сказал Эрдоган в эфире телеканала TRT.

По его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров во время переговоров на саммите G20 в Индии предложил обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным. В связи с этим Эрдоган заявил, что намерен созвониться с российским коллегой. Политик добавил, что Анкара продолжит поиск решений для возобновления работы зернового коридора.

Ранее Эрдоган заявил, что Россия не может быть исключена из зерновой сделки из-за риска напряжённости. По словам политика, этот процесс вряд ли будет устойчивым

Эрдоган призвал поставлять из России более миллиона тонн зерна для бедных стран

Эрдоган призвал поставлять из России более миллиона тонн зерна для бедных стран

Лайф напоминает: действие зерновой сделки было приостановлено по инициативе РФ 18 июля. Причиной стало полное игнорирование условий российской стороны другими участниками договора. Вместе с тем Москва отозвала гарантии безопасности для судов в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули, что сделка приостановлена, а не отменена, РФ готова вернуться к её исполнению при выполнении обещаний, данных другими сторонами. 4 сентября по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент России Владимир Путин заявил, что реанимация сделки по зерну возможна после снятия санкций на экспорт из РФ.

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LIFE / Павел Баранов

Никита Никонов
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