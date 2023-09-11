Эрдоган заявил о планах позвонить Путину по зерновому вопросу
Эрдоган заявил о планах обсудить с Путиным увеличение поставок зерна в Африку
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить в ближайшее время с президентом России Владимиром Путиным возможность увеличения поставок продовольствия в бедные страны Африки.
"Ранее было отгружено 33 млн тонн отдельных видов зерна. Мы снова предложили оказать помощь наименее развитым странам Африки, увеличить эти объёмы", — сказал Эрдоган в эфире телеканала TRT.
По его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров во время переговоров на саммите G20 в Индии предложил обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным. В связи с этим Эрдоган заявил, что намерен созвониться с российским коллегой. Политик добавил, что Анкара продолжит поиск решений для возобновления работы зернового коридора.
Ранее Эрдоган заявил, что Россия не может быть исключена из зерновой сделки из-за риска напряжённости. По словам политика, этот процесс вряд ли будет устойчивым
Лайф напоминает: действие зерновой сделки было приостановлено по инициативе РФ 18 июля. Причиной стало полное игнорирование условий российской стороны другими участниками договора. Вместе с тем Москва отозвала гарантии безопасности для судов в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули, что сделка приостановлена, а не отменена, РФ готова вернуться к её исполнению при выполнении обещаний, данных другими сторонами. 4 сентября по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент России Владимир Путин заявил, что реанимация сделки по зерну возможна после снятия санкций на экспорт из РФ.
LIFE / Павел Баранов