Эрдоган заявил о планах позвонить Путину по зерновому вопросу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить в ближайшее время с президентом России Владимиром Путиным возможность увеличения поставок продовольствия в бедные страны Африки.

"Ранее было отгружено 33 млн тонн отдельных видов зерна. Мы снова предложили оказать помощь наименее развитым странам Африки, увеличить эти объёмы", — сказал Эрдоган в эфире телеканала TRT.

По его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров во время переговоров на саммите G20 в Индии предложил обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным. В связи с этим Эрдоган заявил, что намерен созвониться с российским коллегой. Политик добавил, что Анкара продолжит поиск решений для возобновления работы зернового коридора.