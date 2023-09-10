Эрдоган: РФ не может быть исключена из зерновой сделки из-за риска напряжённости

В ходе пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" (G20) политик отметил, что у него была возможность подробно обсудить этот вопрос. Эрдоган напомнил, что сделка позволила предотвратить возникновение продовольственного кризиса в мире. Турецкий лидер также обратил внимание на то, что договор продлевался три раза и за этот период в нуждающиеся страны было поставлено 33 миллиона тонн зерна.