Эрдоган: РФ не может быть исключена из зерновой сделки из-за риска напряжённости
Россия не может быть исключена из зерновой сделки из-за риска роста напряжённости. Такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Эрдоган.
В ходе пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" (G20) политик отметил, что у него была возможность подробно обсудить этот вопрос. Эрдоган напомнил, что сделка позволила предотвратить возникновение продовольственного кризиса в мире. Турецкий лидер также обратил внимание на то, что договор продлевался три раза и за этот период в нуждающиеся страны было поставлено 33 миллиона тонн зерна.
"Процесс, который исключает РФ, вряд ли будет устойчивым. Россия не может быть исключена из зернового процесса. Не должно быть попыток роста напряжённости в регионе", — подчеркнул Эрдоган.
Лайф напоминает: действие зерновой сделки было приостановлено по инициативе России 18 июля. Причиной стало полное игнорирование условий российской стороны другими участниками. Вместе с тем Россия отозвала гарантии безопасности для судов в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули, что сделка приостановлена, а не отменена, РФ готова вернуться к её исполнению при выполнении обещаний, данных другими сторонами. 4 сентября по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом лидер России Владимир Путин заявил, что реанимация сделки по зерну возможна после снятия санкций на экспорт из РФ. 5 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с предложением по созданию механизма посредничества для возобновления зерновой сделки без прямого подключения к SWIFT. Кроме того, Эрдоган призвал G20 выполнить ряд требований РФ для зерновой сделки.
ТАСС / EPA / MICK TSIKAS