"Нереалистичная схема": Лавров рассказал о новом предложении Запада по зерновой сделке

Западные страны уговаривают РФ переподключить Россельхозбанк к SWIFT через филиал в Люксембурге. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

По словам министра, никто не обещал, в частности генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш, что Россельхозбанк вернут в платёжную систему.

"Пытаются уговорить нас согласиться на совершенно нереалистичную схему, чтобы филиал Россельхозбанка в Люксембурге сыграл эту функцию. Но этот филиал не имеет лицензии на банковские операции, вообще уже там исчерпал свои возможности, он там будет закрываться", — отметил министр в ходе пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" (G20).