"Нереалистичная схема": Лавров рассказал о новом предложении Запада по зерновой сделке
Лавров: Запад просит РФ переподключить Россельхозбанк к SWIFT через Люксембург
Западные страны уговаривают РФ переподключить Россельхозбанк к SWIFT через филиал в Люксембурге. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.
По словам министра, никто не обещал, в частности генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш, что Россельхозбанк вернут в платёжную систему.
"Пытаются уговорить нас согласиться на совершенно нереалистичную схему, чтобы филиал Россельхозбанка в Люксембурге сыграл эту функцию. Но этот филиал не имеет лицензии на банковские операции, вообще уже там исчерпал свои возможности, он там будет закрываться", — отметил министр в ходе пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" (G20).
Ранее СМИ сообщили, что Россельхозбанк не планируется подключать к SWIFT в рамках зерновой сделки. При этом, по данным журналистов, рассматриваются альтернативные варианты с участием финансовой организации.
Как сообщал Лайф, действие зерновой сделки было приостановлено по инициативе России 18 июля. Причиной стало полное игнорирование условий российской стороны другими участниками. Вместе с тем Россия отозвала гарантии безопасности для судов в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули, что сделка приостановлена, а не отменена, РФ готова вернуться к её исполнению при выполнении обещаний, данных другими сторонами. 4 сентября по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом лидер России Владимир Путин заявил, что реанимация сделки по зерну возможна после снятия санкций на экспорт из РФ. 5 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с предложением по созданию механизма посредничества для возобновления зерновой сделки без прямого подключения к SWIFT. Кроме того, Эрдоган призвал G20 выполнить ряд требований РФ для зерновой сделки.
ТАСС / Александр Щербак