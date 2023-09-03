Российский банк не собираются подключать к SWIFT ради зерновой сделки
ТАСС: Россельхозбанк не планируется подключать к SWIFT в рамках зерновой сделки
Подключение Россельхозбанка к SWIFT ради восстановления зерновой сделки не планируется, однако рассматриваются альтернативные варианты с участием кредитной организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ООН.
Собеседник агентства пояснил, что ранее предлагалось осуществлять расчёты через эту систему платежей не с самим банком, а с его дочерней структурой и сейчас речь идёт о развитии этих идей. Для реализации требуется согласие США и Евросоюза. Чтобы осуществить это технически, уйдёт несколько месяцев.
Напомним, ранее сообщалось, что в новом пакете ООН по зерновой сделке предлагается переподключить Россельхозбанк к SWIFT и разморозить активы российских производителей удобрений в Европе. Предполагалось, что подготовленные совместно с Турцией предложения "станут подходящей основой для возрождения инициативы".