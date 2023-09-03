Российский банк не собираются подключать к SWIFT ради зерновой сделки

Подключение Россельхозбанка к SWIFT ради восстановления зерновой сделки не планируется, однако рассматриваются альтернативные варианты с участием кредитной организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ООН.

Собеседник агентства пояснил, что ранее предлагалось осуществлять расчёты через эту систему платежей не с самим банком, а с его дочерней структурой и сейчас речь идёт о развитии этих идей. Для реализации требуется согласие США и Евросоюза. Чтобы осуществить это технически, уйдёт несколько месяцев.