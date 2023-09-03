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3 сентября, 03:34

Российский банк не собираются подключать к SWIFT ради зерновой сделки

ТАСС: Россельхозбанк не планируется подключать к SWIFT в рамках зерновой сделки

Подключение Россельхозбанка к SWIFT ради восстановления зерновой сделки не планируется, однако рассматриваются альтернативные варианты с участием кредитной организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ООН.

Собеседник агентства пояснил, что ранее предлагалось осуществлять расчёты через эту систему платежей не с самим банком, а с его дочерней структурой и сейчас речь идёт о развитии этих идей. Для реализации требуется согласие США и Евросоюза. Чтобы осуществить это технически, уйдёт несколько месяцев.

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Напомним, ранее сообщалось, что в новом пакете ООН по зерновой сделке предлагается переподключить Россельхозбанк к SWIFT и разморозить активы российских производителей удобрений в Европе. Предполагалось, что подготовленные совместно с Турцией предложения "станут подходящей основой для возрождения инициативы".

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swift.com

Лариса Сафронова
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