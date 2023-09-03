Зеленский заявил о прохождении ещё двух судов по временному зерновому коридору
Судно, прошедшее по временному зерновому коридору. Обложка © t.me / Міністерство відновлення України
Ещё два судна с зерном прошли через временный коридор в Чёрном море. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети X (Twitter).
Он поблагодарил портовиков и всех, кто обеспечивает безопасное функционирование коридора.
Напомним, зерновая сделка была прекращена из-за полного игнорирования российской части документа, РФ отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. После этого украинская администрация заявила, что хочет использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей. Первое судно прошло по нему 16 августа, это был контейнеровоз Joseph Schulte с более чем 30 тысячами тонн груза.