Эрдоган призвал поставлять из России более миллиона тонн зерна для бедных стран
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию подумать над тем, чтобы увеличить объём поставок перерабатываемого зерна из России в бедные государства. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Нью-Дели по итогам саммита "Большой двадцатки" (G20).
"Мы обстоятельно обсудили с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита инициативу об отправке миллиона тонн зерна из России в Турцию для переработки в муку и отправки в бедные африканские страны. Я предложил не останавливаться на этих объёмах и увеличить их для бедных государств", — отметил он.
Эрдоган также напомнил, что в рамках зерновой сделки было отправлено свыше 33 миллионов тонн, однако западные страны получили 44%, а африканские только 14%. Кроме того, турецкий лидер сообщил, что его российский коллега Владимир Путин указал на то, что Запад не сдержал обещаний по сделке.
"Он предложил дополнительно направить нам для переработки миллион тонн зерна. И Катар, и мы считаем этот проект полезным и готовы участвовать", — подчеркнул Эрдоган.
Как сообщал Лайф, действие зерновой сделки было приостановлено по инициативе России 18 июля. Причиной стало полное игнорирование условий российской стороны другими участниками. Вместе с тем Россия отозвала гарантии безопасности для судов в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули, что сделка приостановлена, а не отменена, РФ готова вернуться к её исполнению при выполнении обещаний, данных другими сторонами. 4 сентября по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом лидер России Владимир Путин заявил, что реанимация сделки по зерну возможна после снятия санкций на экспорт из РФ. 5 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с предложением по созданию механизма посредничества для возобновления зерновой сделки без прямого подключения к SWIFT. Кроме того, Эрдоган призвал G20 выполнить ряд требований РФ для зерновой сделки.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев