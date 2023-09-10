Эрдоган призвал поставлять из России более миллиона тонн зерна для бедных стран

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию подумать над тем, чтобы увеличить объём поставок перерабатываемого зерна из России в бедные государства. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Нью-Дели по итогам саммита "Большой двадцатки" (G20).

"Мы обстоятельно обсудили с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита инициативу об отправке миллиона тонн зерна из России в Турцию для переработки в муку и отправки в бедные африканские страны. Я предложил не останавливаться на этих объёмах и увеличить их для бедных государств", — отметил он.

Эрдоган также напомнил, что в рамках зерновой сделки было отправлено свыше 33 миллионов тонн, однако западные страны получили 44%, а африканские только 14%. Кроме того, турецкий лидер сообщил, что его российский коллега Владимир Путин указал на то, что Запад не сдержал обещаний по сделке.