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12 сентября, 09:34

В Кремле двумя словами описали состояние зерновой сделки

Песков: Зерновая сделка на стопе, прогресс по ней отсутствует

Прогресс в вопросе зерновой сделки между Россией, Турцией, ООН и Украиной о вывозе сельхозпродукции из черноморских портов отсутствует. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"На стопе", прокомментировал зерновую инициативу представитель Кремля, добавив, что какие бы то ни были подвижки по ней отсутствуют.

Эрдоган: РФ не может быть исключена из зерновой сделки из-за риска напряжённости

Эрдоган: РФ не может быть исключена из зерновой сделки из-за риска напряжённости

А вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить в ближайшее время с президентом России Владимиром Путиным возможность увеличения поставок продовольствия в бедные страны Африки. Турецкий лидер добавил, что Анкара продолжит поиск решений для возобновления работы зернового коридора.

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Getty Images / Alexey Furman

Юрий Лысенко
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