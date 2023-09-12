В Кремле двумя словами описали состояние зерновой сделки
Песков: Зерновая сделка на стопе, прогресс по ней отсутствует
Прогресс в вопросе зерновой сделки между Россией, Турцией, ООН и Украиной о вывозе сельхозпродукции из черноморских портов отсутствует. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"На стопе", — прокомментировал зерновую инициативу представитель Кремля, добавив, что какие бы то ни были подвижки по ней отсутствуют.
А вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить в ближайшее время с президентом России Владимиром Путиным возможность увеличения поставок продовольствия в бедные страны Африки. Турецкий лидер добавил, что Анкара продолжит поиск решений для возобновления работы зернового коридора.
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