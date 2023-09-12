В Кремле двумя словами описали состояние зерновой сделки

Прогресс в вопросе зерновой сделки между Россией, Турцией, ООН и Украиной о вывозе сельхозпродукции из черноморских портов отсутствует. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"На стопе", — прокомментировал зерновую инициативу представитель Кремля, добавив, что какие бы то ни были подвижки по ней отсутствуют.