Для начала переговоров по украинскому кризису США должны надавить на Владимира Зеленского, чтобы он отменил запрет на ведение диалога с Россией. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он напомнил, что Вашингтон сам приказал украинским властям выйти из переговорного процесса и саботировать проект соглашений, достигнутых между Москвой и Киевом в Стамбуле весной 2022 года. А затем уже сам Зеленский ввёл запрет на мирные переговоры с РФ.