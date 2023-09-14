Слуцкий считает, что США должны надавить на Зеленского для начала переговоров
Для начала переговоров по украинскому кризису США должны надавить на Владимира Зеленского, чтобы он отменил запрет на ведение диалога с Россией. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Он напомнил, что Вашингтон сам приказал украинским властям выйти из переговорного процесса и саботировать проект соглашений, достигнутых между Москвой и Киевом в Стамбуле весной 2022 года. А затем уже сам Зеленский ввёл запрет на мирные переговоры с РФ.
"Вот с этого надо начинать "блинкенам" и "байденам". Сначала они должны повлиять на то, чтобы спонсируемая ими хунта отменила все абсурдные ограничения, а также вернулась в конструктивное русло обсуждения возможных договорённостей. И тут точно не Россия должна проявлять инициативу. Мы от переговоров не отказывались", — сказал Леонид Слуцкий в беседе с Ura.ru.
Напомним, ранее Энтони Блинкен заявил, что Киев пойдёт на переговоры, если Москва выступит с такой инициативой. В свою очередь президент РФ Владимир Путин напомнил, что первым шагом для начала диалога должна стать отмена украинского указа о запрете переговоров с РФ.
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