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Опубликовано 14 сентября 2023, 14:49

Слуцкий считает, что США должны надавить на Зеленского для начала переговоров

Для начала переговоров по украинскому кризису США должны надавить на Владимира Зеленского, чтобы он отменил запрет на ведение диалога с Россией. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он напомнил, что Вашингтон сам приказал украинским властям выйти из переговорного процесса и саботировать проект соглашений, достигнутых между Москвой и Киевом в Стамбуле весной 2022 года. А затем уже сам Зеленский ввёл запрет на мирные переговоры с РФ.

"Вот с этого надо начинать "блинкенам" и "байденам". Сначала они должны повлиять на то, чтобы спонсируемая ими хунта отменила все абсурдные ограничения, а также вернулась в конструктивное русло обсуждения возможных договорённостей. И тут точно не Россия должна проявлять инициативу. Мы от переговоров не отказывались", — сказал Леонид Слуцкий в беседе с Ura.ru.

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Напомним, ранее Энтони Блинкен заявил, что Киев пойдёт на переговоры, если Москва выступит с такой инициативой. В свою очередь президент РФ Владимир Путин напомнил, что первым шагом для начала диалога должна стать отмена украинского указа о запрете переговоров с РФ.

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Getty Images / Carl Court

Александра Вишнякова
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